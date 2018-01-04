مشاركة القصير والشلاتين التلقائية بمهرجان الشلاتين

تشارك فرقة القصير للفنون التلقائية وفرقة شلاتين التلقائية، التابعة لفرع ثقافة البحر الأحمر، في مهرجان الشلاتين للإبداع الفني والمقام في مثلث حلايب وشلاتين وأبو رماد، خلال الفترة 3 يناير وحتى 8 يناير 2018.

وينظم بيت ثقافة القصير معرض فنون تشكيلية لعرض نتاج الورش الفنية المنفذة خلال عام 2017 ودلك خلال الفترة من 8 : 11 يناير الجاري.

أما بمكتبة الطفل والشباب سفاجا يوم 8 يناير، ورشة اكتشاف لمواهب الأطفال في الغناء وعزف الموسيقى والاستعراضات الفنية في العاشرة صباحاً بالمكتبة مع المدربة أميرة عبد العزيز.





كما ينظم قصر ثقافة رأس غارب يوم 9 يناير ورشة إشغال يدوية لعمل مجسم لعروسة البحر الأحمر بعجينة الورق بمناسبة احتفالات العيد القومي للمحافظة، وينظم بيت ثقافة الحمراوين 10 يناير ورشة رسم حر للأطفال، كما تعقد مكتبة الطفل والشباب بالقصير محاضرة " لغتنا العربية وأهميتها فى توضيح مفاهيم ومبادئ القرآن " يلقيها محمود محمد محمود – موجه اللغة العربية بإدارة القصير التعليمية.





ويوم 11يناير محاضرة ثقافية لأطفال بعنوان "أمراض الشتاء وكيفية الوقاية منها" للدكتور عمرو عبد المنجى، بالإضافة إلى استمرار ورش الأشغال اليدوية بنادي المرأة للاستعداد للمعرض المقام بمناسبة العيد القومي للمحافظة.