قطار يدهس فتاة أمريكية لدى انشغالها بالـ"موبايل"

لقيت فتاة أمريكية-11 عاماً، مصرعها دهساً تحت عجلات القطار "أمتراك" فائق السرعة بمدينة "هاينز سيتى" بولاية فلوريدا، لدى عبور السكة الحديد، بينما كانت مسغولة بالنظر إلى تليفونها المحمول، وفقاً لوسائل الإعلام المحلية اليوم.





وروت وكالة "افى" الإسبانية، أنّ سائق القطار رأى "جازمين وايت" تحدق فى تليفونها، رغم تنبيهها عدة مرات بمكبر الصوت، لكنها لم تنتيه بسرعة تحرك القطار صوبها، والتى بلغت 109 كم فى الساعة، كما حاول إيقاف القطار لدى عدم انتباه الفتاة، لذا فإنّه ليس مُدان بالحادث.