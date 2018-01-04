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54 ألف مرشح في المشروع الوطني للتعرف على الموهوبين

الخميس 04/يناير/2018 - 05:30 م
54 ألف مرشح في المشروع الوطني للتعرف على الموهوبين
مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع
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الفجر السعودي
 
أعلنت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" عن إغلاق مرحلة (استقبال طلبات الترشيح) في المشروع الوطني للتعرف على الموهوبين.

وقد بلغ عدد المسجلين بالمشروع من خلال بوابة موهبة الإلكترونية ما يقارب 54 ألف طالب وطالبة، ممن تم ترشيحهم من جميع الإدارات التعليمية بجميع أنحاء المملكة (46إدارة تعليمية للبنين, 46 إدارة تعليمية للبنات)، على مدى شهرين ونصف، حيث بدأ الترشيح في تاريخ 27 محرم1439هـ، الموافق 17 اكتوبر 2017م، فيما ولا تزال فرصة التسجيل في "قياس" للمرشحين متاحة حتى تاريخ 26 ربيع الثاني 1439هـ، الموافق 13 يناير 2018م.

ودعت "موهبة" المرشحين لضرورة التسجيل في قياس وطباعة الإشعار الخاص به والالتزام بتوجيهات "قياس" – ضرورة ختم المدرسة على الصورة الشخصية- كشرط أساسي لدخول المقياس.

وتؤكد المؤسسة على المسجلين الحرص على حضور الاختبار (مقياس موهبة للقدرات العقلية المتعددة)والمقرر عقده في يومي 16-17 جماد الأول الموافق 2-3 فبراير من هذا العام.
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