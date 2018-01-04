الإذاعة المصرية تحتفل بعيد الميلاد المجيد بباقة من الفقرات الفنية

أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام أن الإذاعة المصرية أعدت عبر شبكاتها خطة للاحتفال بعيد الميلاد المجيد، حيث ستقوم الإذاعة بنقل قداس عيد الميلاد المجيد مساء يوم السبت، المقبل عبر أثير شبكات البرنامج العام والشباب والرياضة والإسكندرية وبعض الخدمات الموجهة إلى كندا وأستراليا وإثيوبيا وغيرها.





وتقدم شبكة صوت العرب يوم الأحد فترة خاصة عن عيد الميلاد في برنامج صباح الخير يا عرب وفترة بعنوان "النهارده عيد"، كما يقدم برنامج "أغاني وعجباني" أغنيات عيد الميلاد لفيروز وماجدة الرومي ووديع الصافي وجوليا بطرس، وبرنامج "أجراس المحبة" حول الكنائس التاريخية في مصر وموسيقى تصويرية لفيلم "الراهبة" وترانيم واستعراض لترانيم عيد الميلاد.





وتقدم شبكة الشباب والرياضة مدار اليوم مجموعة من تهاني عيد الميلاد المجيد مع بعض الشخصيات العامة والرياضية، وتهاني المستمعين وفترة بعنوان "صباح العيد" مع بعض المفكرين والشخصيات العامة.





كما تحتفل شبكة الإذاعات الإقليمية بإذاعاتها المختلفة بالمناسبة من خلال مجموعة من الفترات والبرامج منها "القاهرة وناسها" على موجه إذاعة القاهرة الكبرى، كما تقدم إذاعة شمال سيناء برنامجاً بعنوان "كلنا واحد"، وفترات "تهنئة من القلب" و"بالمحبة الحياة أحلى"، وتقدم إذاعة القناة فترات متنوعة احتفالا بالعيد.





وتقدم إذاعة جنوب الصعيد برنامجاً بعنوان "أمهات غيرن العالم"، وتقدم إذاعة الوادي الجديد "نبض الواحة" و"كارت معايدة".



