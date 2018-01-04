ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

استقبال سفير طاجيكستان في دار الكتب

الخميس 04/يناير/2018 - 05:37 م
استقبال سفير طاجيكستان في دار الكتب
طباعة
الفجر الفني
 
التقى الدكتور أحمد الشوكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، صباح اليوم بالسيد خسرو ناطري سفير طاجيكستان بالقاهرة، وذلك في مقر دار الهيئة بكورنيش النيل، وبدأ اللقاء بالتأكيد على عمق الروابط الثقافية بين مصر وطاجيكستان. 

كما تناول اللقاء الاتفاق على الإسراع بالتوقيع على اتفاقية التعاون بين دار الكتب المصرية والمكتبة الوطنية  الطاجيكية، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية مع مركز الخطوط والكتابات التابع للمكتبة العلمية المركزية فى طاجيكستان.  

وقد أهدى ناطرى للدكتور الشوكي كتابًا بعنوان "الطاجيك فى مرآة التاريخ" من تأليف رئيس جمهورية طاجيكستان إمام على رحمان،  كما قام الشوكى بإهداء مجموعة من إصدارات دار الكتب والوثائق للسفير الطاجيكي.

المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مسلسلات مزيكا فن سينما سفير طاجكستان دراما الوثائق القومية الفجر الفني أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم أخبار الفن 2017
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
أفضل مسلسل عُرض خارج الموسم الرمضاني من وجهة نظرك؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
توتنهام هوتسبير
x
22:00
وست هام يونايتد
الدوري المصري الممتاز ( المصرية للاتصالات)
الرجاء
0
x
14:30
0
الاتحاد السكندري
مصر المقاصة
0
x
17:00
1
المقاولون العرب
الدوري البرتغالي الممتاز
فيتوريا سيتوبال
x
20:15
إستوريل
بورتيمونينسي
x
22:15
بيلينينسيش
كأس خادم الحرمين الشريفين - السعودية
أحد
0
x
14:45
1
العروبة
القادسية
0
x
16:40
0
جدة
الهلال
x
18:20
هجر
كأس ملك إسبانيا
سيلتا فيغو
x
20:00
برشلونة
ليجانيس
x
20:00
فياريال
نومانسيا
x
22:00
ريال مدريد
إسبانيول
x
22:00
ليفانتي
البطولة الإحترافية إتصالات المغرب
نهضة بركان
2
x
16:30
1
الوداد الرياضي
مباراة ودية
الأهلي
3
x
15:00
1
البلاستيك
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
1/4/2018 6:45:07 PM