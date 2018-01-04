استقبال سفير طاجيكستان في دار الكتب

التقى الدكتور أحمد الشوكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، صباح اليوم بالسيد خسرو ناطري سفير طاجيكستان بالقاهرة، وذلك في مقر دار الهيئة بكورنيش النيل، وبدأ اللقاء بالتأكيد على عمق الروابط الثقافية بين مصر وطاجيكستان.





كما تناول اللقاء الاتفاق على الإسراع بالتوقيع على اتفاقية التعاون بين دار الكتب المصرية والمكتبة الوطنية الطاجيكية، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية مع مركز الخطوط والكتابات التابع للمكتبة العلمية المركزية فى طاجيكستان.





وقد أهدى ناطرى للدكتور الشوكي كتابًا بعنوان "الطاجيك فى مرآة التاريخ" من تأليف رئيس جمهورية طاجيكستان إمام على رحمان، كما قام الشوكى بإهداء مجموعة من إصدارات دار الكتب والوثائق للسفير الطاجيكي.



