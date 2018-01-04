مشاهدة مباراة الهلال وهجر بث مباشر اليوم 4-1-2018 كأس خادم الحرمين الشريفين
الخميس 04/يناير/2018 - 05:36 م
محمد الشيخ
يقدم موقع الفجر الرياضي خدمة مشاهدة مباراة الهلال وهجر بث مباشر اليوم الخميس 4-1-2018 كأس خادم الحرمين الشريفين.
يلا شوت مشاهدة مباراة الهلال وهجر بث مباشر الهلال ضد هجر في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.
معلومات عن مباراة الهلال وهجر مباشر اليوم ، الهلال Vs هجر، البطولة : كأس خادم الحرمين الشريفين، القنوات الناقلة : Mbc Pro Sport 1، الملعب : استاد الأمير فيصل بن فهد، المعلق : فارس عوض.
موعد مباراة الهلال و هجر لايف اليوم الخميس ، 7:20 مساءاً بتوقيت السعودية، و6:20 مساءاً بتوقيت مصر.
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