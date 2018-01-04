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تردد أون سبورت "ON Sport" الناقلة لحفل الكاف لتوزيع جوائر الأفضل إفريقيا في 2017

الخميس 04/يناير/2018 - 05:30 م
تردد أون سبورت ON Sport الناقلة لحفل الكاف لتوزيع جوائر الأفضل إفريقيا في 2017
ON Sport
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تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية لمحبي وعشاق الساحرة المستديرة، أحدث ترددات قنوات ON Sport الفضائية، حيث أن قناة أون سبورت تعتبر واحدة من القنوات الحاصلة على حقوق بث مباريات الدوري المصري لكرة القدم، كما أن قامت بإذاعة العديد من المباريات الهامة، لعل من أبرزها تصفيات المنتخب المصري في كأس العالم، والتي نجح خلالها في التأهل للبطولة الكبرى في روسيا الصيف المقبل، بعد غياب 28 عام.

كما تضم قناة أون سبورت الرياضية العديد من أبرز وألمع مقدمي البرامج والمحللين، لعل من أبرزهم مدحت شلبي وسيف زاهر، بينما من المحللين فاروق جعفر وطه إسماعيل وحازم إمام وغيرهم الكثير من نجوم الكرة المصرية.

تردد قناة أون سبورت "ON Sport" الرياضية:

تبث قناة أون سبورت "ON Sport" على القمر الصناعي النايل سات، وذلك من خلال التردد التالي:

القمر الصناعيالنايل سات
تردد قناة أون: 10853
معدل الترميز: 27500
القطبية: افقي H
معامل التصحي: 5/6
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