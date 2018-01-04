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ماتزاري مديرا فنيا لتورينو الإيطالي

الخميس 04/يناير/2018 - 05:32 م
ماتزاري مديرا فنيا لتورينو الإيطالي
ماتزاري
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الفجر الرياضي
 

أعلن نادي تورينو الإيطالي، تعيين والتر ماتزاري مديراً فنياً للفريق خلفا للمدرب المقال سينيسا ميهايلوفيتش بعد الإقصاء من بطولة الكأس على يد اليوفي 2-0 يوم أمس.


وأكد النادي عبر موقعه الرسمي على أن ماتزاري سوف يبدا عمله بشكل رسمي مع تورينو مساء اليوم في ملعب "فيلادلفيا"، استعداداً للمباراة القادمة بالدوري.


ويستعد تورينو لمواجهة نظيره بولونيا السبت المقبل ضمن مباريات الجولة العشرين على الملعب الأولمبي بتورينو في الاختبار الأول للمدير الفني ماتزاري.

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