بلاغ لمنع "سعدالدين إبراهيم" من السفر والتحقيق معه لمشاركته في ندوة بجامعة تل أبيب

تقدم المحام السكندري طارق محمود، اليوم الخميس، ببلاغ إلى المحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، بوضع اسم الدكتور سعد الدين إبراهيم مدير مركز ابن خلدون على قوائم الممنوعين من السفر والتحقيق معه بتهمة الإساءة لمصر ونشر أخبار كاذبة عن مؤسساتها، على خلفية زيارته إلى جامعة تل أبيب في إسرائيل مطلع الشهر الجاري.



وجاء في نص البلاغ الذي قيد تحت رقم 124 لسنة 2018، إنه بتاريخ 1 يناير الجاري توجه المقدم ضده البلاغ لزيارة الكيان الإسرائيلي تلبية لدعوة مشبوهة من مركز موشى ديان لدراسات الشرق الأوسط لإلقاء محاضرة بشأن ثورات الربيع العربي تحت عنوان الاضطرابات السياسية في مصر نظرة جديدة على التاريخ. وذكر البلاغ: "أن محاضرة إبراهيم شهدت عدة مغالطات بهدف تشويه الدولة المصرية أمام الحاضرين وتزييف الحقائق وإعطاء صورة مشبوهة للوضع الداخلي للدولة المصرية، بأن هناك اضطرابات سياسية في البلاد وهو الأمر الكاذب والذي يمثل جريمة نشر أخبار كاذبة عن الدولة المصرية في الخارج وتشويهها من خلال محاضراته التي القاها نظير مبلغ مالية ومن المعروف أن من يحاضرون في هذا المركز تحديدًا يتبعون سياسة هذا المركز المعادي للدولة المصرية".



. وأشار إلى أن توقيت تلك الزيارة والتي تعد زيارة لتقوية الكيان الإسرائيلي بعد اعتزام الولايات المتحدة نقل عاصمته إلى القدس في اعتراف منها بأن القدس عاصمة لإسرائيل. واتهم محمود المقدم ضده البلاغ بتعمد نشر الأخبار الكاذبة وغير صحيحة ونسبها إلى مؤسسات الدولة دون أي صفة رسمية وتعمد تشويه مؤسسات الدولة وهو الامر المؤثم قانونا بموجب نص المادة 188 وطالب في بلاغه بإجراء تحقيقات عاجلة فيما تضمنه هذا البلاغ من وقائع وإصدار أمر احترازي بوضع المقدم ضده البلاغ على قوائم الممنوعين من السفر لحين انتهاء التحقيقات في البلاغ المقدم وإصدار أمر بضبط وإحضار المدعو سعد الدين إبراهيم للتحقيق معه في ارتكاب جريمة نشر أخبار كاذبة.



وكان الدكتور سعدالدين إبراهيم، مدير مركز ابن خلدون، سافر إلى إسرائيل للمشاركة في مؤتمر تنظمه جامعة تل أبيت الإسرائيلية بعنوان "الاضطرابات السياسية في مصر: نظرة جديدة على التاريخ".