هذا الشيخ جعل "دولت أبيض" تعتنق الإسلام!

تسبب الشيخ محمد رفعت في اعتناق الفنانة الراحلة دولت أبيض للدين الإسلامي.

وتحل اليوم ذكرى وفاة الفنانة دولت أبيض والتي توقفت عام 1979، عُرفت بتقديم دور الأم الأرستقراطية فى عدد من الأعمال السينمائية كان أخرها فيلم "إمبراطورية ميم " , مع الفنانة الراحلة فاتن حمامة.

وكان عام 1953 الأكثر تحولًا فى حياة الفنانة الراحلة حيث قررت اعتناق الإسلام مع زوجها وابنتيها سعاد وإيفون , وذلك بعد سماعها الاذان القرآن الكريم من الشيخ الراحل محمد رفعت.