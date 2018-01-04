هذا الشيخ جعل "دولت أبيض" تعتنق الإسلام!
الخميس 04/يناير/2018 - 05:21 م
الفجر الفني
تسبب الشيخ محمد رفعت في اعتناق الفنانة الراحلة دولت أبيض للدين الإسلامي.
وتحل اليوم ذكرى وفاة الفنانة دولت أبيض والتي توقفت عام 1979، عُرفت بتقديم دور الأم الأرستقراطية فى عدد من الأعمال السينمائية كان أخرها فيلم "إمبراطورية ميم " , مع الفنانة الراحلة فاتن حمامة.
وكان عام 1953 الأكثر تحولًا فى حياة الفنانة الراحلة حيث قررت اعتناق الإسلام مع زوجها وابنتيها سعاد وإيفون , وذلك بعد سماعها الاذان القرآن الكريم من الشيخ الراحل محمد رفعت.
وأكدت في حوارها لها قبل وفاتها مباشرًا انها تفرغت فى سنواتها الأخيرة إلى تربية أحفادها، وقراءة القرآن.
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