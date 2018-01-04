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ضبط 115 حالة غش و35 شغب بين طلاب جامعة سوهاج

الخميس 04/يناير/2018 - 05:32 م
ضبط 115 حالة غش و35 شغب بين طلاب جامعة سوهاج
صورة ارشيفية
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عمار إبراهيم
 
أعلن الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، عن أن المسئولون عن أعمال مراقبة الامتحانات خلال الفصل الدراسي الأول للعام الحالي 2017-2018، ضبطت 115 حالة غش في 6 كليات.

وأوضح"عزيز" أن الكليات التي تم ضبط حالات الغش بين طلابها هى التجارة، التربية، الآداب، الحقوق، الآثار، الالسن، فيما تم ضبط 35 حالة شغب، داخل 7 كليات هى التجارة، التربية الرياضية، الزراعة، الآداب، الحقوق، الهندسة، التربية.


ومن المشار إليه أن امتحانات الفصل الدراسي الأول بجامعة سوهاج تستمر حتى 18 يناير الجاري.
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