ضبط 115 حالة غش و35 شغب بين طلاب جامعة سوهاج

أعلن الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، عن أن المسئولون عن أعمال مراقبة الامتحانات خلال الفصل الدراسي الأول للعام الحالي 2017-2018، ضبطت 115 حالة غش في 6 كليات.



وأوضح"عزيز" أن الكليات التي تم ضبط حالات الغش بين طلابها هى التجارة، التربية، الآداب، الحقوق، الآثار، الالسن، فيما تم ضبط 35 حالة شغب، داخل 7 كليات هى التجارة، التربية الرياضية، الزراعة، الآداب، الحقوق، الهندسة، التربية.





ومن المشار إليه أن امتحانات الفصل الدراسي الأول بجامعة سوهاج تستمر حتى 18 يناير الجاري.

