فوز بلدية المحلة والمنصورة وفاركو وسقوط شربين ونبروه بالممتاز "ب"





شهدت مباريات الجولة الخامسة عشر من دوري القسم الثاني بالمجموعة الثالثة "بحري" والتي أقيمت 6 مباريات منها اليوم، تحقيق فريق بلدية المحلة فوزا خارج الديار على نظيره الحمام بهدفين لهدف، تقدم لبلدية المحلة إيهاب فؤاد ثم عزز النتيجة بهدف ثاني عن طريق محمود شاكر عبد الفتاح.





ثم استطاع محمود عثمان لاعب الحمام من تقليص الفارق بهدف في الدقيقة 85 من عمر المباراة، بتلك النتيجة يرفع بلدية المحلة رصيده للنقطة 23 ويتوقف رصيد الحمام عند 17 نقطة.





وحقق غزل المحلة فوزا بهدفين مقابل لاشي على شربين، أحرز أهداف غزل المحلة كل من أحمد عبد العال وحسن عبده، بتلك النتيجة يرفع غزل المحلة رصيده للنقطة 23 ويتوقف رصيد شربين عند 12 نقطة.





ونجح فاركو في التغلب على مركز شباب كوم حمادة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، تقدم كوم حمادة عن طريق مصطفى كشري وسعد سمير، وأحرز لفاركو كل من أحمد البحراوي هدف وأحمد عبد القادر هدفين، بتلك النتيجة يرتفع رصيد فاركو للنقطة 22، ويتوقف رصيد كوم حمادة عند 12 نقطة.





وحقق المنصورة فوزا صعبا على كوكاكولا بهدفين لهدف في مباراة مثيرة، حيث تقدم المنصورة السيد حمدى في الشوط الأول وأحرز التعادل لكوكاكولا كريم لالا قبل أن يحسم عادل فكرى المباراة المنصورة بهدف قاتل قبل نهاية المباراة، بتلك النتيجة يرفع المنصورة رصيده للنقطة 26 ويتوقف كوكاكولا عند 27 نقطة.





وحسم التعادل الإيجابي مباراة الأوليمبي مع العاب دمنهور بهدف لكل فريق، تقدم الأوليمبي عن طريق بدوي عاشور، وتعادل لدمنهور علاء شعبان، بتلك النتيجة يرفع الأوليمبي رصيده للنقطة 17 ويرتفع رصيد دمنهور للنقطة 16.





وحقق ابو قير للأسمدة فوزا صعبا بهدفين مقابل هدف على اتحاد نبروه، حيث تقدم لابوقير اللاعب محمد خالد، وتعادل لنبروه اللاعب عبد الله شيكا، قبل أن يعود محمد خالد ويحرز هدف الفوز لابوقير قبل نهاية المباراة، بتلك النتيجة يرفع ابو قير رصيده للنقطة 15 ويتوقف رصيد نبروه عند 15 نقطة.





ومن المقرر أن تختتم غدا الجمعة منافسات هذه الجولة بلقاء وحيد في تمام الثانية والنصف عصرا يجمع منية سمنود مع كفر الشيخ علي ستاد المنصورة.



