10 تكليفات من "الداخلية" لإحكام تأمين احتفالات عيد الميلاد المجيد.. تعرف عليها

بالتزامن مع الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، عقد اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية اليوم، اجتماعا حضره عدد من مساعدي الوزير والقيادات الأمنية المعنية في إطار استعراض محاور الخطة الأمنية التىي وضعتها الوزارة لتأمين الاحتفالات المصريين بعيد الميلاد.

وخلال الاجتماع وجه وزير الداخلية بعدد من التكليفات، نوضحها من خلال السطور التالية.

تكثيف التواجد الأمني بمحيط دور العباة

وجه اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية بتكثيف التواجد الأمنى بمحيط دور العبادة المسيحية، وتمشيط محيط كافة الكنائس بشكل متواصل، بالتنسيق الكامل مع رجال القوات المسلحة، والتواجد الميدانى لكافة المستويات الإشرافية والقيادية لمتابعة سير الآداء الأمنى، وتنفيذ الخطط الأمنية لضمان عدم حدوث ما يعكر صفو الاحتفالات.

تأمين المنشآت الحيوية

وشدد وزير الداخلية على ضرورة تكثيف التواجد الأمنى بالشوارع والميادين لتأمين أماكن الإحتفالات والمنشآت الهامة والحيوية والدفع بدوريات أمنية بكافة الطرق والمحاور، وتعزيز قوات الحماية المدنية والخدمات المرورية والتعامل مع المواقف الطارئة، ونشر الخدمات على الطرق السريعة حفاظاً على أرواح المواطنين.

وزارة الداخلية لن تسمح بالخروج على القانون

كما أعرب وزير الداخلية عن ثقته فى تنفيذ رجال الشرطة محاور الخطة الأمنية التى وضعتها الوزارة لتأمين المواطنين واحتفالاتهم، مؤكداً أن وزارة الداخلية لن تسمح بأى ممارسات من شأنها الخروج على القانون، ولن تتوانى فى التعامل بمنتهى الحزم والحسم مع كل من يحاول المساس باستقرار الوطن، أو من تسول له نفسه المساس بأمن وسلامة المواطنين.

شكر

ووجه وزير الداخلية الشكر للجهود التى بذلها رجال الشرطة خلال الفترة الماضية، والتى نجحت فى توجيه العديد من الضربات الاستباقية للبؤر الإرهابية وإحباط مخططاتهم، موجهاً الشكر والتقدير للشعب المصرى العظيم الذى ضرب أروع صور البطولة فى التصدى لكل من يحاول الإخلال بأمن الوطن، ومثمناً تضحيات الشهداء من رجال الشرطة والقوات المسلحة والمواطنين التى اغتالتهم يد الغدر والإرهاب، مؤكداً أن جهود الدولة ماضية لبتر كل يد تحاول النيل من أمن البلاد وتهديد دعائم استقرارها.