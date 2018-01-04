سيبالوس بديل كوتينيو في ليفربول

يدرس نادي ليفربول الإنجليزي التعاقد مع داني سيبالوس لاعب وسط فريق ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.





ذكرت صحيفة الاكسبريس البريطانية أن ليفربول يستهدف التعاقد مع داني سيبالوس ليكون بديلاً للبرازيلي كوتينيو والذي اقترب من الرحيل إلى برشلونة الإسباني.





واشارت الصحيفة إلى أن داني سيبالوس أبلغ رئيس ريال مدريد بيريز برحيله خلال الميركاتو الشتوي بحثاً عن فرصة المشاركة بعد تضائل فرصته في اللعب مع ريال مدريد.





وأكدت الصحيفة على أن اللاعب يريد المشاركة بشكل أكبر في الفترة القادمة من أجل الانضمام لمنتخب بلاده للمشاركة في كأس العالم روسيا المقبل.