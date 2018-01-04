لأول مرة.. نقل قداس عيد الميلاد على الهواء مباشرة عبر نغم وميجا إف إم

قررت شركة راديو النيل للإنتاج الفني، نقل قداس عيد الميلاد المجيد للأقباط الأرثوذوكس عبر ترددات إذاعاتي نغم اف ام ١٠٥،٣ وميجا اف ام ٩٢.٧، علي الهواء مباشرة، وسوف يقوم مذيعي المحطات بتغطية حية ومباشرة طوال القداس.





وعن هذه التجربة قال وليد رمضان الرئيس التنفيذي للشركة، إن هذه التجربة تعتبر الأولى في مسيرة راديو النيل، ولن تكون الأخيرة معبراً عن فخره وامتنانه للمشاركة في هذه المناسبة الدينية الكبيرة وأشار إلى أن اذاعتى نغم وميجا سوف يواصلوا تغطيتهم للأحداث على الهواء مباشرة من داخل الكنيسة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدًا على ضرورة أن تكون جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة مشاركة لإخواننا الأقباط في هذا الحدث حتى نخرس ألسنة المشككين والمدعين وكل من هم ينالون من استقرار مصر، مؤكدًا أن مصر وطن واحد مسلم ومسيحي يد واحدة ضد الصعوبات والتحديات.



