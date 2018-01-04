شارابوفا وهاليب يعبران لنصف نهائي بطولة شينجن

تأهلت الروسية ماريا شارابوفا إلى المربع الذهبي لبطولة شينجن المفتوحة للتنس بالفوز على زارينا دياز من كازاخستان بنتيجة 6 / 3 و6 / 2 اليوم الخميس في دور الثمانية.

ونجحت شارابوفا في حسم الفوز لصالحها لتحصل على جرعة من الثقة بعد عودتها لعالم التنس في أبريل / نيسان الماضي عقب انتهاء فترة إيقافها 15 شهرا لتناول مادة محظورة.

وقالت شارابوفا المصنفة الأولى على العالم سابقا "سعيدة بتحقيق الفوز، لم أقدم أفضل ما لدي لكن أتمنى أن تتحسن الأمور سريعا".

وأضافت "الشيء الرائع هو تأهلي للدور التالي، وحصولي على فرصة اللعب غدا".

وأوضحت "قضيت جولة رائعة في الصين، إنها رابع زيارة لي في غضون أشهر قليلة".

وتأهلت الرومانية سيمونا هاليب المصنفة الأولى للبطولة إلى المربع الذهبي عبر الفوز على البيلاروسية أرينا ساباينكا 6/ 2/ و6 /2.

كما لحقت الرومانية إرينا كاميليا بيجو بركب المتأهلات للمربع الذهبي بفوزها على المجرية تيميا بابوش 7/ 5 و5/7.