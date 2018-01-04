ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

شارابوفا وهاليب يعبران لنصف نهائي بطولة شينجن

الخميس 04/يناير/2018 - 05:22 م
شارابوفا وهاليب يعبران لنصف نهائي بطولة شينجن
شارابوفا
طباعة
وكالات
 
تأهلت الروسية ماريا شارابوفا إلى المربع الذهبي لبطولة شينجن المفتوحة للتنس بالفوز على زارينا دياز من كازاخستان بنتيجة 6 / 3 و6 / 2 اليوم الخميس في دور الثمانية.

ونجحت شارابوفا في حسم الفوز لصالحها لتحصل على جرعة من الثقة بعد عودتها لعالم التنس في أبريل / نيسان الماضي عقب انتهاء فترة إيقافها 15 شهرا لتناول مادة محظورة.

وقالت شارابوفا المصنفة الأولى على العالم سابقا "سعيدة بتحقيق الفوز، لم أقدم أفضل ما لدي لكن أتمنى أن تتحسن الأمور سريعا".

وأضافت "الشيء الرائع هو تأهلي للدور التالي، وحصولي على فرصة اللعب غدا".

وأوضحت "قضيت جولة رائعة في الصين، إنها رابع زيارة لي في غضون أشهر قليلة".

وتأهلت الرومانية سيمونا هاليب المصنفة الأولى للبطولة إلى المربع الذهبي عبر الفوز على البيلاروسية أرينا ساباينكا 6/ 2/ و6 /2.

كما لحقت الرومانية إرينا كاميليا بيجو بركب المتأهلات للمربع الذهبي بفوزها على المجرية تيميا بابوش 7/ 5 و5/7.
المزيد عن: هاليب شنيجن شارابوفا رياضة تنس
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
‎جريدة الفجر - ElfagrNews‎
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح عماد متعب في التعاون السعودي؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
توتنهام هوتسبير
x
22:00
وست هام يونايتد
الدوري المصري الممتاز ( المصرية للاتصالات)
الرجاء
0
x
14:30
0
الاتحاد السكندري
مصر المقاصة
0
x
17:00
1
المقاولون العرب
الدوري البرتغالي الممتاز
فيتوريا سيتوبال
x
20:15
إستوريل
بورتيمونينسي
x
22:15
بيلينينسيش
كأس خادم الحرمين الشريفين - السعودية
أحد
0
x
14:45
1
العروبة
القادسية
0
x
16:40
0
جدة
الهلال
x
18:20
هجر
كأس ملك إسبانيا
سيلتا فيغو
x
20:00
برشلونة
ليجانيس
x
20:00
فياريال
نومانسيا
x
22:00
ريال مدريد
إسبانيول
x
22:00
ليفانتي
البطولة الإحترافية إتصالات المغرب
نهضة بركان
2
x
16:30
1
الوداد الرياضي
مباراة ودية
الأهلي
3
x
15:00
1
البلاستيك
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
1/4/2018 6:44:07 PM