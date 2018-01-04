"فيصل بن سلمان": مشاريع الصحة تعدّ أولوية قصوى

أكد أمير منطقة المدينة المنورة فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أثناء زيارته التفقدية الْيَوْمَ لمستشفى الميقات ومستشفى المدينة التخصصي الجديدين، يرافقه الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير منطقة المدينة المنورة، والدكتور توفيق الربيعه وزير الصحة؛ أن إنجاز مشاريع وزارة الصحة يعد أولوية قصوى في مجلس المنطقة، خاصة مشاريع المستشفيات الكبرى التي تحت الإنشاء.





وقال الأمير "فيصل": وتيرة العمل المتسارعة لإنجاز مشاريع الصحة بالمنطقة ستثمر عن انتهاء مشروعات المستشفيات خلال نهاية هذا العام.





واطلع أمير منطقة المدينة المنورة على الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمراجعين، موجهاً ببذل جميع الإمكانات وتسخير الطواقم الطبية لتقديم الخدمة بالجودة المطلوبة لأهالي المنطقة.





من جهته، قال "الربيعة": يسير العمل في المستشفى التخصصي بخطى جيدة وتم رصد ميزانية لتجهيزه تقدر ب170 مليون ريال، ومن المتوقع افتتاح كافة عيادات المستشفى خلال العام الحالي ١٤٣٩ ليستفيد منها كافة المواطنين.



