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153 ألف و 961 حالة مستفيدة من برنامج تكافل وكرامة في قنا

الخميس 04/يناير/2018 - 05:21 م
153 ألف و 961 حالة مستفيدة من برنامج تكافل وكرامة في قنا
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بسام عبدالحميد
 
صرح اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا بأن عدد المستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة" في محافظة قنا ارتفع إلى 153 ألفًا و961حاله علي مستوي مدن ومراكز المحافظة وتشمل مساعدات شهرية للفقراء وكبار السن والمعاقين.

وذكر الهجان انه يتم الصرف عن طريق " الفيزا كارت" حيث وصل اجمالى المستفيدين من برنامج تكافل الى 133 الف و706 أسرة فيما وصل عدد المستفيدين من برنامج كرامة الى 20 الف و255 فرد علي مستوي مراكز وقرى المحافظة.

واشار انه تم صرف 98 الف و160 جنيها لحالات الاغاثه الفرديه وعددها 26 حاله مع صرف 60 الف و259 جنيه للاسر التى شملها مساعدات الضمان الاجتماعى وعددها192 حاله مضيفا انه تم اعتماد 34 شهادة تاهيل لذوى الاحتياجات الخاصه كما تم ترخيص عدد اربع حضانات اهليه.

وأكد محافظ قنا ان ذلك يأتى فى اطار تنفيذ سياسة الدولة ممثلة فى وزارة التضامن الإجتماعى التى تهدف الى دعم محدودى الدخل والفئات الأكثر احتياجا لضمان حصولهم على احتياجاتهم الأساسية وتوفير حياه كريمه لهم
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