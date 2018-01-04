بدء العمل في تنفيذالمرحلة الأولى من خطة تطوير منشأت نادي النيل بجامعة المنصورة

صرح الدكتور محمد زهرى مدير نادى النيل بجامعة المنصورة ب بدء العمل فى تنفيذ المرحلة الاولى من خطة تطوير منشآت نادى النيل.



تحت رعاية الدكتور محمد حسن القناوى رئيس الجامعة وا.د. ذكى زيدان نائب رئيس الجامعة واشراف هندسى ا.د.نبيل بلاط مستشار رئيس الجامعة للشئون الهندسية.



وتشمل المرحلة الاولى من خطة التطوير أنشاء ملعب نجيل صناعى وفق المواصفات والمعايير العالمية وركن اطفال مجهز على أعلى المستويات.



والجدير بالذكر ان خطة التطوير تشمل ثلاث مراحل:



المرحلة الاولى انشاء ملعب نجيل صناعى وركن الطفل المرحلة الثانية انشاء قاعة افراح كبرى ومطعم فاخر المرحلة الثالثة عمل كورنيش ومرسى نهري.