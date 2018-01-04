شاهد.. جمال ابن أصالة ليلة رأس السنة (صورة)

نشرت النجمة السورية أصالة، صورة جديدة لابنها الأصغر "على" مع بابا نويل، عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور "إنستجرام".





وكانت "أصالة" طرحت ألبومها الجديد "مهتمة بالتفاصيل" وحققت من خلاله ردود أفعال إيجابية قوية، وأبدى الكثير من محبيها إعجابهم به، ويضم الألبوم 13 أغنية مختلفة، وتعاونت مع كبار الشعراء والملحنين والموزعين.



