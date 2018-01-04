أخبار تشيلسي.. كونتي: طوال تاريخي لا أحصل علي الصفقات التي أريدها
الخميس 04/يناير/2018 - 05:05 ص
أحمد عصام
أكد أنطونيو كونتي المدير الفني لنادي تشيلسي الانجليزي أن موراتا ليس محظوظ في هذه الفترة، لكن عليه أن يواصل العمل ويتطور.
وأضاف كونتي في تصريحات عقب مباراته أمام أرسنال : "من المهم جدًا للمهاجم أن يسجل، أشعر بغصة بسبب كم الفرص التي أهدرها موراتا، لكني سعيد جدًا بعمله والتزامه".
وتابع: "لا أرتفع بطموحاتي عاليًا، خصوصًا اني طوال تاريخي لا أحصل على اللاعبين الذين أريدهم، دومًا أدرب أندية تتبع سياسة التقشف".