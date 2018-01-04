ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

شاهد.. البرومو الدعائي لـ "أنت صعب" للمطربة ميسون صدقي (فيديو)

الخميس 04/يناير/2018 - 04:43 ص
شاهد.. البرومو الدعائي لـ أنت صعب للمطربة ميسون صدقي (فيديو)
طباعة
عبدالحافظ حمدي
 
أطلقت المطربة ميسون صدقي، البرومو الدعائي لكليب أغنيتها الجديدة "أنت صعب" على قناة "مزيكا" وذلك عقب انتهائها من تصوير مشاهده بالعاصمة الفرنسية باريس.

"أنت صعب" من كلمات رأفت مصلح، وألحان محمد سلامة، وتوزيع جيزو، وهندسة صوتية مصطفي رؤوف وإخراج هدير صدقي وإنتاج " سكاي واكر بروداكشن".

"ميسون" سبق إن قدمت كليبي"شوكولا" و"يا سيدي" ،بدأت مشوارها الفني منذ سن الخامسة عشر حيث كانت عضوة بفرقة المايسترو سليم سحاب وفرقة دكتورة رتيبة الحفني لكورال الأطفال ثم اشتركت في الموسم الرابع لبرنامج استار اكاديمي، واحترفت مجال الغناء بعد ذلك بأكثر من أغنية باللهجة المصرية والخليجية وبعد ثورة 25 يناير سافرت إلى لندن لاستكمال دراستها في مجال إدارة الأعمال ثم قررت العودة مرة أخرى للمجال الفني وبقوة هذا العام.

المزيد عن: نجوم الفن ميسون صدقي مشاهير مسلسلات مزيكا فن سينما دراما الفجر الفني أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم أخبار الفن 2017
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
‎جريدة الفجر - ElfagrNews‎
استطلاع رأي
أفضل مسلسل عُرض خارج الموسم الرمضاني من وجهة نظرك؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
توتنهام هوتسبير
x
22:00
وست هام يونايتد
الدوري المصري الممتاز ( المصرية للاتصالات)
الرجاء
x
14:30
الاتحاد السكندري
مصر المقاصة
x
17:00
المقاولون العرب
الدوري البرتغالي الممتاز
فيتوريا سيتوبال
x
20:15
إستوريل
بورتيمونينسي
x
22:15
بيلينينسيش
كأس خادم الحرمين الشريفين - السعودية
أحد
x
14:45
العروبة
القادسية
x
16:40
جدة
الهلال
x
18:20
هجر
كأس ملك إسبانيا
سيلتا فيغو
x
20:00
برشلونة
ليجانيس
x
20:00
فياريال
نومانسيا
x
22:00
ريال مدريد
إسبانيول
x
22:00
ليفانتي
البطولة الإحترافية إتصالات المغرب
نهضة بركان
x
16:30
الوداد الرياضي
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
1/4/2018 6:24:06 AM