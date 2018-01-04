رسميًا.. المصري يحصل على توقيع أوتارا





نجح مجلس إدارة النادي المصرى برئاسة سمير حلبية، فى التعاقد مع البوركينى يوسف أوتارا لاعب وادى دجلة لمدة 3 مواسم ونصف خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.





ووقع اللاعب على عقود انتقاله مقابل 2 مليون جنيه بجانب انتقال الثنائى أحمد عيد عبد الملك، على سبيل الاعارة لمدة 6 أشهر وأحمد سالم صافي بشكل نهائى لدجلة.





وكان المصرى قد تعاقد خلال انتقالات يناير الشتويه مع وليد حسن لاعب سموحه وأحمد مسعود حارس مرمي مصر للمقاصة بجانب عودة سعيد مراد من الاعارة قادما من نادي الاسيوطي.