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حفل زفاف دارين مصطفي على رجل الأعمال محمد عبدالحافظ (صور)

الخميس 04/يناير/2018 - 03:44 ص
حفل زفاف دارين مصطفي على رجل الأعمال محمد عبدالحافظ (صور)
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عبدالحافظ حمدي
 
احتفلت أمس، الإعلامية دارين مصطفى، بقناة القاهرة والناس ومقدمة نشرة المصري اليوم ونشرات الأخبار على القاهرة والناس بزفافها على رجل الأعمال محمد حسني عبدالحافظ، بحضور العائلة والأصدقاء المقربين بجامع الشرطة بالشيخ زايد شهر العسل جولة أوروبية، وبحضور باقة من الشخصيات العامة و الإعلامية على رأسهم محمد نشأت والصحفي محمد الشيخ والكاتبة فريدة الشوباشي وأمين لجنة الشباب بحزب حماة الوطن كابتن طيار محمود القط.

حفل زفاف دارين مصطفي على رجل الأعمال محمد عبدالحافظ (صور)
حفل زفاف دارين مصطفي على رجل الأعمال محمد عبدالحافظ (صور)
حفل زفاف دارين مصطفي على رجل الأعمال محمد عبدالحافظ (صور)
حفل زفاف دارين مصطفي على رجل الأعمال محمد عبدالحافظ (صور)
حفل زفاف دارين مصطفي على رجل الأعمال محمد عبدالحافظ (صور)
حفل زفاف دارين مصطفي على رجل الأعمال محمد عبدالحافظ (صور)
حفل زفاف دارين مصطفي على رجل الأعمال محمد عبدالحافظ (صور)
حفل زفاف دارين مصطفي على رجل الأعمال محمد عبدالحافظ (صور)
حفل زفاف دارين مصطفي على رجل الأعمال محمد عبدالحافظ (صور)
حفل زفاف دارين مصطفي على رجل الأعمال محمد عبدالحافظ (صور)
حفل زفاف دارين مصطفي على رجل الأعمال محمد عبدالحافظ (صور)
حفل زفاف دارين مصطفي على رجل الأعمال محمد عبدالحافظ (صور)
حفل زفاف دارين مصطفي على رجل الأعمال محمد عبدالحافظ (صور)
حفل زفاف دارين مصطفي على رجل الأعمال محمد عبدالحافظ (صور)
حفل زفاف دارين مصطفي على رجل الأعمال محمد عبدالحافظ (صور)
حفل زفاف دارين مصطفي على رجل الأعمال محمد عبدالحافظ (صور)
حفل زفاف دارين مصطفي على رجل الأعمال محمد عبدالحافظ (صور)
حفل زفاف دارين مصطفي على رجل الأعمال محمد عبدالحافظ (صور)
حفل زفاف دارين مصطفي على رجل الأعمال محمد عبدالحافظ (صور)
حفل زفاف دارين مصطفي على رجل الأعمال محمد عبدالحافظ (صور)
حفل زفاف دارين مصطفي على رجل الأعمال محمد عبدالحافظ (صور)
حفل زفاف دارين مصطفي على رجل الأعمال محمد عبدالحافظ (صور)
حفل زفاف دارين مصطفي على رجل الأعمال محمد عبدالحافظ (صور)
حفل زفاف دارين مصطفي على رجل الأعمال محمد عبدالحافظ (صور)
حفل زفاف دارين مصطفي على رجل الأعمال محمد عبدالحافظ (صور)
حفل زفاف دارين مصطفي على رجل الأعمال محمد عبدالحافظ (صور)
حفل زفاف دارين مصطفي على رجل الأعمال محمد عبدالحافظ (صور)
حفل زفاف دارين مصطفي على رجل الأعمال محمد عبدالحافظ (صور)
حفل زفاف دارين مصطفي على رجل الأعمال محمد عبدالحافظ (صور)
حفل زفاف دارين مصطفي على رجل الأعمال محمد عبدالحافظ (صور)
حفل زفاف دارين مصطفي على رجل الأعمال محمد عبدالحافظ (صور)
حفل زفاف دارين مصطفي على رجل الأعمال محمد عبدالحافظ (صور)
حفل زفاف دارين مصطفي على رجل الأعمال محمد عبدالحافظ (صور)
حفل زفاف دارين مصطفي على رجل الأعمال محمد عبدالحافظ (صور)
حفل زفاف دارين مصطفي على رجل الأعمال محمد عبدالحافظ (صور)
حفل زفاف دارين مصطفي على رجل الأعمال محمد عبدالحافظ (صور)
حفل زفاف دارين مصطفي على رجل الأعمال محمد عبدالحافظ (صور)
حفل زفاف دارين مصطفي على رجل الأعمال محمد عبدالحافظ (صور)
حفل زفاف دارين مصطفي على رجل الأعمال محمد عبدالحافظ (صور)
حفل زفاف دارين مصطفي على رجل الأعمال محمد عبدالحافظ (صور)
حفل زفاف دارين مصطفي على رجل الأعمال محمد عبدالحافظ (صور)
حفل زفاف دارين مصطفي على رجل الأعمال محمد عبدالحافظ (صور)
حفل زفاف دارين مصطفي على رجل الأعمال محمد عبدالحافظ (صور)
حفل زفاف دارين مصطفي على رجل الأعمال محمد عبدالحافظ (صور)
حفل زفاف دارين مصطفي على رجل الأعمال محمد عبدالحافظ (صور)
حفل زفاف دارين مصطفي على رجل الأعمال محمد عبدالحافظ (صور)
حفل زفاف دارين مصطفي على رجل الأعمال محمد عبدالحافظ (صور)
حفل زفاف دارين مصطفي على رجل الأعمال محمد عبدالحافظ (صور)
حفل زفاف دارين مصطفي على رجل الأعمال محمد عبدالحافظ (صور)
حفل زفاف دارين مصطفي على رجل الأعمال محمد عبدالحافظ (صور)
حفل زفاف دارين مصطفي على رجل الأعمال محمد عبدالحافظ (صور)
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