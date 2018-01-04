إيهاب جلال: أحمد الشيخ "اتظلم" في الأهلي وقرار رحيله رائع





أشاد إيهاب جلال المدير الفني لفريق إنبي، باللاعب أحمد الشيخ نجم الاهلي المنتقل حديثًا لصفوف الاتفاق السعودي، مؤكدًا أن توقيت رحيله عن القلعة الحمراء جيد للغاية.





وقال جلال في تصريحات لبرنامج "الحريف": " أحمد الشيخ لاعب كبير ومؤدب ومحترم ويمتلك إمكانيات فنية عالية كما أنه علي خلق عال وتوقيت رحيله عن الأهلي رائع حتي يحصل علي فرصة المشاركة بشكل اساسي".





وأضاف: " انتقال "الشيخ" إلي الاتفاق السعودي خطوة مهمة في مسيرته وتوقيت رحيله جيد جدًا بغض النظر عن اسم النادي، خاصة وأنه لا يشارك مع الأهلي بشكل أساسي لذلك كان عليه البحث عن فرصة للمشاركة مع أي فريق آخر".





وواصل: " أنصح أحمد الشيخ بالصبر والاجتهاد حتي يعوض الفترة الماضية التي ابتعد فيها عن المشهد الكروي وبإذن الله سيتواجد مع منتخب مصر في كأس العالم روسيا 2018".





وأتم: " أحمد الشيخ اتظلم في الأهلي، هو لاعب مميز يمتلك امكانيات فنية رائعة ولاعب ذكي يتعلم بسرعة ولكن عدم مشاركته مع الأهلي قد تكون بسبب سوء التوفيق أو لكثرة البدائل في مركزه، ولا يشترط أن يكون العيب فيه أو الجهاز الفني للأحمر".