حصريا تردد قناتي دعوة ووطن الناقلتين لمسلسل أرطغرل الجزء الرابع مترجم للعربية.. محدث منذ قليل
الخميس 04/يناير/2018 - 03:32 ص
يقدم "الفجر الفني" للقراء، ترددات قناني دعوة ووطن الناقلتين للمسلسل التاريخي التركي قيامة أرطغرل.
عاد مسلسل إلى الشاشة من جديد في موسمه الرابع، وسط انتظار عدد كبير من محبي هذا العمل الرائع الذي حقق نجاجًا كبيرًا لدى عرضه في مواسمه السابقة.
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