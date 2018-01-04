حذف 4 ملايين فرد من البطاقات التموينية خلال أيام.. تعرف على الفئات المحذوفة

تعمل وزارة التموين والتجارة الداخلية جاهدة إلى توفير الدعم لمستحقيه من المواطنين محدودي الدخل والأولي بالرعاية.





صرح مستشار وزير التموين لنظم المعلومات والتوثيق واتخاذ القرار الدكتور عمرو عبدالمنعم مدكور، بأنه سيتم حذف نحو 4 ملايين فرد موجود على البطاقات التموينية خلال أيام.





والفئات المحذوفة من البطاقات التموينية:

يتم حذف الأشخاص المكررين على أكثر من بطاقة تموينية.

يتم حذف المقيدين الوهميين.

يتم حذف المقيدين على البطاقة التموينية بدون رقم قومي.





وأضاف الدكتور عمرو عبدالمنعم، أنه بعد حذف الأربعة ملايين شخص من البطاقات التموينية، سيتم إضافة الاطفال الجدد على البطاقات التموينية مكان هذه الفئات المحذوفة وبدون تحميل الدولة الكثير من الأعباء الاقتصادية، وهذا يتم من خلال قيام المواطن المصري بعمل بحث اجتماعي ومعرفة ظروف الأسرة، كما أنه يمكن لأي مواطن أن يتقدم للحصول على البطاقة التموينية سواء كانت جديدة أو بطاقة بدل تالف أو بطاقة بدل فاقد، من خلال المحمول الخاص به.