حسن مصطفى: الجماهير لن تقبل بخروج منتخب اليد من الأدوار الأولى للمونديال





أكد حسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد أن الجماهير المصرية لن تقبل بخروج المنتخب الوطني في كأس العالم لكرة اليد من الأدوار الأولي.





وأضاف مصطفي خلال تصريحات لبرنامج "مع شوبير" الذي يذاع عبر فضائية صدي البلد : "يجب إعداد المنتخب المصري بشكل جيد، لبطولة كأس العالم القادمة لكرة اليد التي ستقام في مصر".





وقال: "يوجد مدربين جيدين لكرة اليد في مصر، ولكن يحتاجون لمزيد من الخبرات لتطويرهم علي المستوي الفكري".





وتابع: "أفضل جيل جاء في تاريخ لعبة كرة اليد في مصر، الذي حقق المركز الرابع علي مستوي العالم".