إيهاب جلال يرحب بتدريب الزمالك خلفًا لـ"نيبوشا"





كشف إيهاب جلال المدير الفني لفريق إنبي، عن حقيقة مفاوضات إدارة الزمالك معه لقيادة الفريق خلفًا للمونتنيجري "نيبوشا" وموقفه من قبول تدريب الأبيض.





وقال جلال في تصريحات مع الاعلامي ابراهيم فايق: "الزمالك نادي كبير، ولكنني في نادي رائع وهو إنبي".





وأضاف: "لم اتلقي اي اتصالات رسمية من مسؤولي الزمالك بشأن قيادة الفريق، أرحب بتدريب الأندية الكبيرة، وبالطبع مرحب بالتدريب في الزمالك ولكن هناك بعض الامور التعاقدية يجب أن تنتهي بشكل جيد قبل اتخاذي قراري النهائي".





وتابع: "تواجدي ضمن ترشيحات القيادة الفنية للزمالك شيء يشرفني ولكنني لدي حسابات يجب حسمها أولًا".





وعن ترشيحه لقيادة المنتخب الأوليمبي قال: " أغلقت صفحة المنتخب الأوليمبي وأن حاليًا خارج الترشيحات تمامًا".