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أحمد الشيخ: أزارو مهاجم عالمي وكوليبالي كان سيتفوق على فلافيو

الخميس 04/يناير/2018 - 03:15 ص
أحمد الشيخ: أزارو مهاجم عالمي وكوليبالي كان سيتفوق على فلافيو
أزارو
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علاء خليف
 


أشاد أحمد الشيخ لاعب النادي الأهلي والمنتقل حديثًا إلى صفوف الإتفاق السعودي، بزميله بالفريق المغربي وليد آزارو مهاجم الأحمر.


وقال "الشيخ" في تصريحات لبرنامج "الحريف": " وليد أزارو مهاجم عالمي ومن أفضل المهاجمين الذين انضموا للأهلي خلال السنوات الأخيرة".


وأضاف: " وليد أزارو مهاجم سريع ومشاكس وهداف كما أنه صانع أهداف مميز، ويمتلك إمكانيات أفضل من إيفونا مهاجم الأهلي السابق وإن كان الأخير يتفوق في إنهاء الهجمات كان أمام المرمي "مبيهزرش" ".


وعن "كوليبالي" قال: " كوليبالي مهاجم مميز ومما سمعت عنه من اللاعبين أعتقد أنه كان سيتخطي ما صنعه الانجولي فلافيو مع الفريق".

المزيد عن: كوليبالي كورة كرة فلافيو رياضة الشيخ الأهلي ازارو أحمد الشيخ
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