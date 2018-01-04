أستاذة اقتصاد: "الأسعار عمرها ما هتقل إلا لما ننتج"



وأضافت "الشواربي" في لقاء مع برنامج "كلام تاني"، المذاع على قناة "دريم" الفضائية، وتقدمه رشا نبيل، أنه يجب استكمال الإصلاحات الاقتصادية، وبالتالي ستحدث ارتفاعات جديدة في الأسعار، ولكن لن تصل لما حدث العام الماضي.



وتابعت "الشواربي"، أن معدلات التضخم التي وصلت إلى 30% العام الماضي، لن تحدث مرة أخرى، وهو رقم لم نصل إليه من قبل، ولكن "الأسعار عمرها ما هتقل إلا لما ننتج".

قالت الدكتورة شيرين الشواربي، وكيل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إن عام 2018 لن يكون بقدر تكلفة الإصلاحات في 2017، لأن التكلفة الأكبر كانت في تخفيض قيمة العملة، وهذا لن يتكرر مرة ثانية.