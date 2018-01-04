ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

أستاذة اقتصاد: "الأسعار عمرها ما هتقل إلا لما ننتج"

الخميس 04/يناير/2018 - 03:38 ص
أستاذة اقتصاد: الأسعار عمرها ما هتقل إلا لما ننتج
الدكتورة شيرين الشواربي
طباعة
نعيم يوسف
 
قالت الدكتورة شيرين الشواربي، وكيل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إن عام 2018 لن يكون بقدر تكلفة الإصلاحات في 2017، لأن التكلفة الأكبر كانت في تخفيض قيمة العملة، وهذا لن يتكرر مرة ثانية.

وأضافت "الشواربي" في لقاء مع برنامج "كلام تاني"، المذاع على قناة "دريم" الفضائية، وتقدمه رشا نبيل، أنه يجب استكمال الإصلاحات الاقتصادية، وبالتالي ستحدث ارتفاعات جديدة في الأسعار، ولكن لن تصل لما حدث العام الماضي.

وتابعت "الشواربي"، أن معدلات التضخم التي وصلت إلى 30% العام الماضي، لن تحدث مرة أخرى، وهو رقم لم نصل إليه من قبل، ولكن "الأسعار عمرها ما هتقل إلا لما ننتج".
المزيد عن: كلام تاني رشا نبيل اقتصاد أسعار
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
‎جريدة الفجر - ElfagrNews‎
استطلاع رأي
هل تؤيد فرض عقوبة مالية على أصحاب المحلات غير الملتزمين بكتابة الأسعار على السلع؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
توتنهام هوتسبير
x
22:00
وست هام يونايتد
الدوري المصري الممتاز ( المصرية للاتصالات)
الرجاء
x
14:30
الاتحاد السكندري
مصر المقاصة
x
17:00
المقاولون العرب
الدوري البرتغالي الممتاز
فيتوريا سيتوبال
x
20:15
إستوريل
بورتيمونينسي
x
22:15
بيلينينسيش
كأس خادم الحرمين الشريفين - السعودية
أحد
x
14:45
العروبة
القادسية
x
16:40
جدة
الهلال
x
18:20
هجر
كأس ملك إسبانيا
سيلتا فيغو
x
20:00
برشلونة
ليجانيس
x
20:00
فياريال
نومانسيا
x
22:00
ريال مدريد
إسبانيول
x
22:00
ليفانتي
البطولة الإحترافية إتصالات المغرب
نهضة بركان
x
16:30
الوداد الرياضي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
1/4/2018 6:24:06 AM