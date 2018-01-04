رئيس هيئة الأوقاف: خسائر بقيمة 200 مليون جنيه في 5 سنوات



وأضاف "عبدالحفيظ" في لقاء مع برنامج "ما وراء الحدث"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز" الفضائية، أن الهيئة تنفق 170 مليون جنيه سنويا على الأجور، بالإضافة للمصاريف الأخرى.





وتابع رئيس هيئة الأوقاف، أن الهيئة تحصل فقط على 15% من أرباح الأوقاف، وكانت تحصل على 140 مليون فقط، وبالتالي هناك عجز قيمته 30 مليون في الأجور فقط بالإضافة للمصاريف الأخرى.

قال الدكتور أحمد عبدالحفيظ، رئيس هيئة الأوقاف، إن الهيئة كانت تعاني من عجز في الميزانية قيمته 40 مليون جنيها سنويا، وخسرت خلال الخمس سنوات الماضية حوالي 200 مليون جنيه.