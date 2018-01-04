محمد هيبة: "السيسي" أنجز مشروعات تحتاج عشرات الأعوام في 3 سنوات فقط (فيديو)

أشاد المهندس محمد هيبة، منسق حملة "كلنا معاك من أجل مصر"، بجهود الرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلًا إن الإنجازات التي تحتاج عشرات الأعوام، أنجزها الرئيس السيسي في ثلاثة أعوام فقط.





وأضاف "هيبة"، خلال كلمته بالحفل الذي نظمته الحملة باستاد بتروسبورت بالقاهرة الجديدة، أن الرئيس السيسي تصدى للمظاهرات التي كانت تعاني منها مصر لفترة طويلة.





وتابع أن بعض المواطنين حملوه رسالة ليوصلها إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيثت طالبوه ألا يؤجل البرنامج الانتخابي الخاص به، في حال نيته للترشح لفترة رئاسية ثانية.





وأشار إلى أن "السيسي" قضى على أزمة الكهرباء، وأصبح هناك فائض فيها، وأقام أكبر مشروع استزراع سمكي، وأقام الطرق الجديدة، وأقام أكبر محطة طاقة شمسية في مصر، ورفع مستوى الجيش المصري إلى رقم 10 على مستوى العالم.





ونظمت حملة "كلنا معاك من أجل مصر"، مساء الأربعاء، حفلًا جماهيريًا حاشدًا، باستاد بتروسبورت بالقاهرة الجديدة، لدعم ترشح رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية.