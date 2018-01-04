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تامر عبدالمنعم: "عم صلاح راجل وطني محترم ولكن ليس لدرجة حمل رخصة سلاح"

الخميس 04/يناير/2018 - 04:51 ص
تامر عبدالمنعم: عم صلاح راجل وطني محترم ولكن ليس لدرجة حمل رخصة سلاح
الإعلامي تامر عبدالمنعم
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كساب أحمد علي
 
قال الإعلامي تامر عبدالمنعم، إن صلاح الموجي بطل أحداث كنيسة حلوان رجل وطني وبطل، لكن لا تصل لدرجة إعطائه رخصة سلاح لأن لديه قضايا مشاجرات ومخدرات، معقبًا: "ممكن يموت أي حد فينا".

وتابع "عبدالمنعم"، خلال تقديمه برنامج "العاصمة"، المذاع على فضائية "العاصمة"، أن "الموجي" حصل على شقة وعمرة وسيتم تجهيز ابنته من بعض رجال الأعمال، والجميع وصفه بالبطل، لكن لا يجب أن يحصل على رخصة سلاح، معقبًا: "اللي عايز يعمل بطل على قفا عم صلاح هو حر".
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