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"الشوباشي" عن زيارة سعد الدين إبراهيم لـ"إسرائيل": "شيء مقرف"

الخميس 04/يناير/2018 - 04:10 ص
الشوباشي عن زيارة سعد الدين إبراهيم لـإسرائيل: شيء مقرف
الكاتبة فريدة الشوباشي
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كساب أحمد علي
 
علقت الكاتبة فريدة الشوباشي، على زيارة الدكتور سعد الدين إبراهيم رئيس مركز بن خلدون، لإسرائيل، بقولها: "شيء مقرف، خاصة أن هذه الزيارة جاءت بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن القدس عاصمة إسرائيل.

وتابعت "الشوباشي"، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "العاصمة"، أن سعد الدين إبراهيم ذهب لإسرائيل للحديث عن الإضرابات السياسية في مصر خلال قرن، لافتة إلى أن مصر استطاعت أن تستعيد مكانتها في العالم، وهذا واضح من تأييد 14 دولة من أصل 15 بمجلس الأمن لصالح المشروع المصري لإدانة القرار الأمريكي بشأن القدس.

وأضافت: "عيب وإنت في السن ده تفضى للعمالة، وشهوة جمع الأموال عندك تبقى للدرجة دي".
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