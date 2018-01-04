"الفقي": هيئة الاستعلامات لم تستطع توصيل رسائل إيجابية عن مصر إلى الخارج



وأضاف "الفقي"، في حواره مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن الهيئة العامة للاستعلامات لم تستطع حتى الآن القيام بدورها في توصيل رسائل إيجابية عن مصر إلى الخارج.



قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، إن أجهزة الإعلام لا تخاطب المواطنين حاليا كما ينبغي رغم حديث الرئيس السيسي لهم قي مناسبات عدة، موضحا أن الدولة تحتاج إلى كاتب صحفي مشهود له بالكفاءة يكون على اتصال بالرئاسة لتوصيل الرسائل للقراء بدقة.