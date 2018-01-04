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"الخرباوي": 450 ألف إخواني موجودون في مصر حاليا

الخميس 04/يناير/2018 - 04:19 ص
الخرباوي: 450 ألف إخواني موجودون في مصر حاليا
ثروت الخرباوي
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وليد حمدي
 
قال ثروت الخرباوي، الباحث في شئون الحركات الإسلامية، إنه يوجد أكثر من 450 ألف شخص إخواني موجودين في مصر حتى الآن، لافتا إلى أن الإخوان هو كيان زئبقي لا يمكن التخلص منه بسهولة.

وأضاف "الخرباوي"، خلال لقائه ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on-e"، أن الأحاديث حول أن أعداد الاخوان 10 ملايين شخص، رقم مبالغ فيه ومحاولة لتهريب المواطنين والدولة، مشيرا إلى أن هناك دائرة من المتعاطفين والمحبين للإخوان تنضم للجماعة، وهم درجات.
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