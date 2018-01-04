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مصطفى الفقي: انتخابات الرئاسة ستتصدر أجندة أهم الأحداث السياسية بمصر في 2018

الخميس 04/يناير/2018 - 03:46 ص
مصطفى الفقي: انتخابات الرئاسة ستتصدر أجندة أهم الأحداث السياسية بمصر في 2018
الدكتور مصطفى الفقي
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داليا الحسين
 
قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، إن انتخابات الرئاسة ستتصدر أجندة أهم الأحداث السياسية بمصر في العام الجديد، مشيرا إلى أن 4 سنوات مدة الفترة الرئاسية لا تكفي لتحقيق خطة خمسية واحدة فقط، وهذا بغض النظر عن الفائز في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأضاف "الفقي"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على فضائية "ام بي سي مصر"، أن هناك تحديا في الفترة الرئاسية القادمة أبرزها نقل عائدات المشروعات الكبرى التى جرت للشعب، بالإضافة إلى التصدي للإرهاب واستحداث أساليب وأجهزة جديدة وأكثر حداثة للتصدي لتلك الآفة.

وتابع: "لا توجد دولة واحدة تسطيع حماية أراضيها كلها من الإرهاب".
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