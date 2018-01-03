ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

سعر الدولار اليوم الأربعاء 3-1-2018 في بنك القاهرة

الأربعاء 03/يناير/2018 - 05:00 م
سعر الدولار اليوم الأربعاء 3-1-2018 في بنك القاهرة
طباعة
الفجر الاقتصادى
 
سجل سعر صرف الدولار أمام الجنيه، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 3-1-2018، في بنك القاهرة، نحو 17.65 جنيها للشراء، 17.75 جنيها للبيع.

جدير بالذكر أن البنك المركزي المصري، كان قد قرر فى 3 نوفمبر 2016، تحرير سعر الصرف وفقا لآليات العرض والطلب، حرصًا منه على تأكيد ثقته في الاقتصاد المصري وتحقيق الاستقرار النقدي استهدافًا لمستويات أدنى من التضخم فقد قرر اتخاذ عدة إجراءات لتصحيح سياسة تداول النقد الأجنبي من خلال تحرير أسعار الصرف لإعطاء مرونة للبنوك العاملة في مصر لتسعير شراء وبيع النقد الأجنبي بهدف استعادة تداوله داخل القنوات الشرعية وإنهاء تماما السوق الموازية للنقد الأجنبي.
المزيد عن: شركات الصرافة سعر الدولار فى السوق السوداء سعر الدولار في السوق سعر الدولار اليوم فى مصر سعر الدولار الدولار مقابل الجنيه الدولار اليوم الدولار اسعار الدولار اليوم اسعار الدولار اخبار الاقتصاد أسعار العملات dollar price dollar
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل تؤيد فرض عقوبة مالية على أصحاب المحلات غير الملتزمين بكتابة الأسعار على السلع؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
آرسنال
-
x
21:45
-
تشيلسي
الدوري المصري الممتاز ( المصرية للاتصالات)
طلائع الجيش
-
x
19:00
-
الزمالك
كأس إيطاليا
يوفنتوس
-
x
21:45
-
تورينو
الدوري البرتغالي الممتاز
بوافيستا
-
x
20:15
-
سبورتينج براجا
ماريتيمو
-
x
20:15
-
تشافيس
فييرينسي
-
x
22:15
-
بورتو
ريو آفي
-
x
22:15
-
باكوس دي فيريرا
بنفيكا
-
x
23:30
-
سبورتينج لشبونة
كأس خادم الحرمين الشريفين - السعودية
الباحة
0
x
14:45
0
الخليج
الإتفاق
-
x
16:40
-
الطائي
الوحدة
-
x
18:45
-
النجوم
كأس ملك إسبانيا
فورمينتيرا
-
x
20:00
-
ديبورتيفو ألافيس
لييدا ايسبورتيو
-
x
20:00
-
أتلتيكو مدريد
قادش
-
x
22:00
-
إشبيلية
لاس بالماس
-
x
22:00
-
فالنسيا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
1/3/2018 6:04:04 PM