أسامة شرشر: ملحوظاتنا حول "تنظيم الإعلام" دخلت "تلاجة الحكومة" إلى إشعار آخر







قال النائب البرلماني أسامة شرشر عضو لجنة الإعلام بمجلس النواب، إن قانون تنظيم الصحافة والإعلام، به الكثير من المواد المخالفة للدستور، ستعمل اللجنة على تغييرها، مؤكدًا أن لجنة الإعلام بالبرلمان ستعمل على إلغاء تلك "الألغام التشريعية" وتفاديها، انتصارًا لحرية الصحافة والحريات العامة.





وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الفجـر"، أن قانون تنظيم الصحافة به خمس مواد مخالفة للدستور، كان يتمنى أن يتم إرسال هذه المواد الخمسة للجنة التشريعية والدستورية بالبرلمان، ولكن كان هناك موافقة من اللجنة على إرسالها للحكومة، متابعًا: "أعتقد أنها دخلت تلاجة الحكومة إلى إشعار آخر".







