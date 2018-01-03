أمير جازان بالنيابة يناقش احتياجات الطرق بالمناطق الجبلية

ناقش أمير منطقة جازان بالنيابة الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، ومدير عام الطرق والنقل بالمنطقة المهندس محمد بن أحمد الحازمي، أوضاع الطرق واحتياجات المنطقة، خاصة المحافظات الجبلية منها.





جاء ذلك بعد ما شهدته "جازان" خلال الفترة الماضية من حوادث دامية لسقوط العديد من المركبات من الطرق الجبلية وتابعتها "سبق" في حينها.





وبحث الأمير محمد بن عبدالعزيز السبل الكفيلة بتنفيذ المشروعات المعتمدة التي تحت التنفيذ في الوقت المحدد لها، وكذا تنفيذ أعمال الصيانة اللازمة للطرق الجبلية القائمة، وإنشاء مصدات وحواجز في الأماكن الخطرة بالطرق الجبلية، وتسريع تنفيذ وتسليم الطرق المحورية الجاري تنفيذها من قبل الإدارة العامة للطرق بجازان، وعمل الصيانة اللازمة لها، وافتتاح طرق جديدة في المنحدرات الجبلية مساندة للطرق القائمة.





ووجه أمير المنطقة بالنيابة خلال اللقاء: مدير عام الطرق ومنسوبي الإدارة العامة للطرق بأهمية العمل الجاد والمخلص؛ لتقديم كل ما يخدم المواطن والمقيم بمختلف محافظات ومراكز وقرى المنطقة؛ إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة.





وأكد حرص ومتابعة أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز لجميع المشروعات الخدمية وكل ما يخدم أهالي المنطقة.







