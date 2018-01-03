أودي قد تطلاق سيارة كوبيه لمنافسة بي إم دبليو الفئة الثامنة

على الرغم من أن أودي وبي إم دبليو لا يملكان بعد أي كوبيه فاخرة بالحجم الكامل لمنافسة مرسيدس S-Class كوبيه إلا أن بي إم دبليو تعمل بالفعل على الفئة الثامنة لهذا الغرض، بدورها تركت أودي الخيارات مفتوحة دون تحديد واضح لموقفها.





كشف موقع Autocar بالحديث مع Marc Lichte كبير مصممي أودي عن إعجابه الكبير بسيارات الكوبيه، في نفس الوقت أكد Lichte أنه يعتقد أن تلك السيارات لن تمثل عملًا ناجحًا بسبب قلة الإقبال في السوق.





يقول Lichte: "يعجبني شكل سيارات الكوبيه، ولكن من الحقيقي أيضاً أن الحجم أقل كثيراً من سيارات السيدان. في المستقبل، من يعلم، قد يصبح لدينا خطط في هذا الاتجاه".





لا يستبعد أبدًا أن تقدم أودي على المنافسة، على الأقل لإثبات اسمها في هذه الفئة من السيارات، بالطبع مع وجود بعض الأرباح. وقد تستلهم السيارة التي يوقع حصولها على اسم A9 الكثير من أودي Prologue الاختبارية.