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عاجل.. الكنيست الإسرائيلي يوافق على مشروع قانون يسمح بإعدام الفلسطينيين

الأربعاء 03/يناير/2018 - 04:38 م
عاجل.. الكنيست الإسرائيلي يوافق على مشروع قانون يسمح بإعدام الفلسطينيين
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الفجر
 
وافق الكنيست الإسرائيلي، بالقراءة الأولية، على مشروع قانون يسمح بتطبيق عقوبة الإعدام بحق فلسطينيين نفذوا عمليات ضد أهداف إسرائيلية.

وقد صادق الكنيست الاسرائيلي اليوم الاربعاء بالقراءة الاولى على مشروع قانون تنفيذ الاعدام بحق المقاتلين الفلسطينيين.

وصوت الى جانب مشروع القانون 52 عضوا في الكنيست وعارضه 49 ، وسيعرض لقرائتين ثانية وثالثة حتى يصبح قانونا ويمكن تطبيقه.

يذكر أنّه يقود مقترح القانون الجديد وزير الأمن الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان. 

وكان رؤساء أحزاب الائتلاف الحكومي قد وافقوا، الأحد، على مقترح ليبرمان بدعم مشروع القانون، التزاما منهم بالاتفاقية الائتلافية مع حزبه.

المزيد عن: فلسطين الكنيست الاسرائيلي الكنيست الفلسطينيين الاحتلال اعدام الفلسطينيين
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