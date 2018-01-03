عاجل.. الكنيست الإسرائيلي يوافق على مشروع قانون يسمح بإعدام الفلسطينيين

وافق الكنيست الإسرائيلي، بالقراءة الأولية، على مشروع قانون يسمح بتطبيق عقوبة الإعدام بحق فلسطينيين نفذوا عمليات ضد أهداف إسرائيلية.





وقد صادق الكنيست الاسرائيلي اليوم الاربعاء بالقراءة الاولى على مشروع قانون تنفيذ الاعدام بحق المقاتلين الفلسطينيين.

وصوت الى جانب مشروع القانون 52 عضوا في الكنيست وعارضه 49 ، وسيعرض لقرائتين ثانية وثالثة حتى يصبح قانونا ويمكن تطبيقه.



