روجينا تنشر فيديو من كواليس تصوير فيلم الكهف

شاركت الفنانة روجينا، عبر حسابها الرسمى بموقع تبادل الصور "إنستجرام" فيديو من كواليس تصوير فيلم الكهف.





وعلقت روجينا على الفيديو: "كواليس فيلم الكهف، نأسف لأن صوتي رايح عشان كنت بصوت طول النهار، بأذنك يارب تجعل رزقنا النجاح وإيراداته تبقى غير متوقعة".



