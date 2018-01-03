روجينا تنشر فيديو من كواليس تصوير فيلم الكهف
الأربعاء 03/يناير/2018 - 04:46 م
الفجر الفني
شاركت الفنانة روجينا، عبر حسابها الرسمى بموقع تبادل الصور "إنستجرام" فيديو من كواليس تصوير فيلم الكهف.
وعلقت روجينا على الفيديو: "كواليس فيلم الكهف، نأسف لأن صوتي رايح عشان كنت بصوت طول النهار، بأذنك يارب تجعل رزقنا النجاح وإيراداته تبقى غير متوقعة".
يذكر أن فيلم "الكهف" من تأليف سامح سر الختم، وإخراج أمير شوقى، الذى انتهى من تصوير مشاهده الأخيرة الأحد، وينتمى الفيلم لفئة أفلام الواقعية، حيث تدور أحداثه داخل إحدى الحارات الشعبية لتتناول قصص الصداقة وعدد آخر من القضايا الاجتماعية والإنسانية، ومن المقرر بدء عرضه مع بداية عطلة منتصف العام، حيث ينافس عدد من الأفلام الكوميدية التى سيتزامن عرضها فى نفس الفترة.
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