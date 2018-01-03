لجنة الكرة بالاهلي تكشف سبب الموافقة على إعارة الشيخ للاتفاق







وأوضح أن احتراف الشيخ على سبيل الإعارة تم بعد ثلاثة أمور، أولها هو وصول عرض رسمي بمقابل مادي جيد للأهلي، وثانيًا هو موافقة الجهاز الفني بقيادة الكابتن حسام البدري على العرض، والترحيب بتفعيل سياسة منح اللاعب فرصة للمشاركة، وأخيرًا موافقة لجنة الكرة برئاسة الكابتن محمود الخطيب.







وأكّد أن المفاوضات مع نادي الاتفاق السعودي لم تتخذ وقتًا طويلًا خلال الفترة الماضية، نظرًا لقوة العلاقات التاريخية بين الناديين، مشيرًا إلى أن الشيخ قام بتجديد وتمديد تعاقده مع الأهلي قبل التوقيع على عقود الانتقال على سبيل الإعارة لـ6 أشهر لنادي الاتفاق السعودي.

أكد الكابتن عبدالعزيز عبدالشافي، المدير الرياضي للنادي الأهلي، أن انتقال أحمد الشيخ على سبيل الإعارة لصفوف الاتفاق السعودي، يأتي في إطار تنفيذ سياسة قطاع الكرة بالتنسيق الكامل مع الجهاز الفني بتخفيض عدد اللاعبين الذين لا يشاركون بشكل منتظم مع الفريق في الفترة الأخيرة، ومنحهم فرصة المشاركة في مكان آخر بشكل منتظم.