ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

آبل تستحوذ على خدمة "Buddybuild" لتطوير تطبيقات الهواتف الذكية

الأربعاء 03/يناير/2018 - 04:42 م
آبل تستحوذ على خدمة Buddybuild لتطوير تطبيقات الهواتف الذكية
شركة آبل - أرشيفية
طباعة
 
أكدت شركة تطوير تطبيقات الهواتف الذكية الكندية Buddybuild الاستحواذ عليها من قبل شركة آبل.

وتوفر الشركة للمطورين إمكانية إطلاق تطبيقات أندرويد و iOS باستخدام مستودعات وخدمات GitHub, GitLab، و BitBucket.

تتميز الخدمة أنها مع كل git push إلى المستودع المفضل للمطور يتم إنشاء نسخة جديدة آمنة من التطبيق ويتم البدء باختبار واجهات المستخدم وتحضير التطبيق للاختبار أو التطوير على خدمة TestFlight من آبل.

بمعنى آخر فإن الشركة تسهل على المطورين عملية تطوير واختبار وتحضير التطبيق لمشاركته مع المجربين الأوائل. وليس مستغرباً اهتمام آبل بالاستحواذ عليها كما فعلت مع TestFlight في عام 2014 لمساعدة المطورين على اختبار التطبيقات وجمع الملاحظات من المستخدمين.

بموجب هذا الاستحواذ فإن فريق عمل Buddybuild سينضم إلى فريق مهندسي Xcode لإنشاء أدوات تطوير التطبيقات لنظام iOS فقط.

ويشار إلى أن Buddybuild ستوقف خدمتها المجانية للمبتدئين في مطلع مارس المقبل ومن اليوم لن تقبل مشتركين جدد لحزمتي أندرويد و iOS.
المزيد عن: صفقة تطبيقات تطبيق الهواتف الذكية استحواذ ابل Buddybuild
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
‎جريدة الفجر - ElfagrNews‎
استطلاع رأي
هل تؤيد فرض عقوبة مالية على أصحاب المحلات غير الملتزمين بكتابة الأسعار على السلع؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
آرسنال
-
x
21:45
-
تشيلسي
الدوري المصري الممتاز ( المصرية للاتصالات)
طلائع الجيش
-
x
19:00
-
الزمالك
كأس إيطاليا
يوفنتوس
-
x
21:45
-
تورينو
الدوري البرتغالي الممتاز
بوافيستا
-
x
20:15
-
سبورتينج براجا
ماريتيمو
-
x
20:15
-
تشافيس
فييرينسي
-
x
22:15
-
بورتو
ريو آفي
-
x
22:15
-
باكوس دي فيريرا
بنفيكا
-
x
23:30
-
سبورتينج لشبونة
كأس خادم الحرمين الشريفين - السعودية
الباحة
0
x
14:45
0
الخليج
الإتفاق
-
x
16:40
-
الطائي
الوحدة
-
x
18:45
-
النجوم
كأس ملك إسبانيا
فورمينتيرا
-
x
20:00
-
ديبورتيفو ألافيس
لييدا ايسبورتيو
-
x
20:00
-
أتلتيكو مدريد
قادش
-
x
22:00
-
إشبيلية
لاس بالماس
-
x
22:00
-
فالنسيا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
1/3/2018 6:04:04 PM