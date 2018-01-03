آبل تستحوذ على خدمة "Buddybuild" لتطوير تطبيقات الهواتف الذكية

أكدت شركة تطوير تطبيقات الهواتف الذكية الكندية Buddybuild الاستحواذ عليها من قبل شركة آبل.





وتوفر الشركة للمطورين إمكانية إطلاق تطبيقات أندرويد و iOS باستخدام مستودعات وخدمات GitHub, GitLab، و BitBucket.





تتميز الخدمة أنها مع كل git push إلى المستودع المفضل للمطور يتم إنشاء نسخة جديدة آمنة من التطبيق ويتم البدء باختبار واجهات المستخدم وتحضير التطبيق للاختبار أو التطوير على خدمة TestFlight من آبل.





بمعنى آخر فإن الشركة تسهل على المطورين عملية تطوير واختبار وتحضير التطبيق لمشاركته مع المجربين الأوائل. وليس مستغرباً اهتمام آبل بالاستحواذ عليها كما فعلت مع TestFlight في عام 2014 لمساعدة المطورين على اختبار التطبيقات وجمع الملاحظات من المستخدمين.





بموجب هذا الاستحواذ فإن فريق عمل Buddybuild سينضم إلى فريق مهندسي Xcode لإنشاء أدوات تطوير التطبيقات لنظام iOS فقط.





ويشار إلى أن Buddybuild ستوقف خدمتها المجانية للمبتدئين في مطلع مارس المقبل ومن اليوم لن تقبل مشتركين جدد لحزمتي أندرويد و iOS.