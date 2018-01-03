مئات المواطنين يشاركون باحتفال "كلنا معاك من أجل مصر" لدعم ترشح السيسي (صور)









نظمت حملة "كلنا معاك من أجل مصر"، اليوم الأربعاء، احتفالًا جماهيريًا حاشدًا، باستاد بتروسبورت بالقاهرة الجديدة، لدعم ترشح رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية.





ووصل منذ قليل، مئات المواطنين للمشاركة بالاحتفال الجماهيري، من جميع المحافظات، رافعين صور الرئيس السيسي، وعبارات تؤيد ترشحه.





يذكر أن حملة "كلنا معاك من أجل مصر"، تلقى رواجًا شعبيًا غير مسبوق، وتلقى الترحيب في كل مكان تجوبه داخل الجمهورية، وتحظى وثيقتها بأكبر عدد من التوقيعات والتأييد.



