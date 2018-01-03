البيت الأبيض لا يستبعد فرض عقوبات على طهران بسبب قمع الاحتجاجات

أوضحت متحدثة البيت الأبيض، سارة ساندرز، اليوم رغبة الإدارة الأمريكية فرض عقوبات جديدة ضد إيران بسبب قمع الاحتجاجات التى بدأت منذ الخميس الماضى، فضلاً عن عقد جلسة عاجلة لمجلس الأمن الدولى بهذا الصدد.





ومنذ قليل، وعد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، بتقديم الدعم للشعب الإيرانى فى الوقت المناسب لدى محاولته إقصاء حكومته الفاسدة.





وأكدّت ساندرز أنّ ترامب لم يقصد بالضرورة تغيير النظام فى إيران، بل أن يتمتع لشعب بحقوقه الأساسية ووقف رعاية طهران للإرهاب.