مؤسسة النقد تؤكد توافر العملة المعدنیة بجمیع فئاتھا





أكدت مؤسسة النقد العربي السعودي، بناء على ما تردد مؤخراً من عدم توافر فئات العملة المعدنیة في التداول، أن جمیع فئات العملة المعدنیة "متوافرة" من الإصدارات كافة، بما فیها الإصدار السادس المسكوك في عهد خادم الحرمین الشریفین الملك سلمان بن عبدالعزیز، وبینت المؤسسة أنه یمكن الحصول على جمیع فئات العملة المعدنیة بما فیها الإصدار السادس من خلال جمیع فروع المؤسسة المنتشرة في مناطق المملكة، إضافة إلى فروع البنوك التجاریة، مؤكدة أنه في حال عدم تسهیل الحصول علیها من قبل البنوك التجاریة فیمكن التقدم بشكوى إلى مؤسسة النقد العربي السعودي من خلال إدارة حمایة العملاء أو بالاتصال على الرقم المجاني 6666-125- 800 .





وأوضحت المؤسسة أن الطلب المتزاید مؤخراً على الفئات الصغیرة من العملة المعدنیة خاصة فئتي الخمس هللات والعشر هللات بسبب تطبیق ضریبة القیمة المضافة أمر متوقع في البدایة إلى أن یزداد انتشارها بشكل أكبر مع نشاط استخدامھا ودورانها بین الجمیع لاسیما بین نقاط البیع الصغیرة والأفراد كما أن المؤسسة تواكب الطلب المتزاید على جمیع فئات العملة المعدنیة لتوفیر أي احتیاج قد یطرأ علیھا.



