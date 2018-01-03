احمد الشيخ : تحت أمر الأهلي في أي وقت وحلم المونديال سبب رحيلي للاتفاق







وأوضح الشيخ، أن النادي الأهلي بيته، وأن خطوة الإعارة جاءت من أجل المشاركة بشكل أكبر في المباريات، من أجل التواجد في حسابات الجهاز الفني للمنتخب الوطني في الفترة المقبلة، خاصة أن المنتخب على مشارف المشاركة في بطولة كأس العالم بروسيا.







وأشار إلى أن المفاوضات لم تستغرق أكثر من 48 ساعة، خاصة أن " الاتفاق " فريق عريق ويملك جماهير كبيرة في السعودية، وأنه شعر بمدى احترافية مسئوليه عقب الجلسة التي جمعتهما قبل التوقيع، لافتًا إلى أنه يتمنّى أن تكون تجربته الجديدة موفّقة، وأن يكون عند حسن ظن الجماهير به.







وشدد على أن اللعب في الدوري السعودي يمثّل تحديًا كبيرًا له، وأنه سوف يقاتل من أجل إثبات نفسه، وتقديم أفضل مستويات خلال الفترة المقبلة.

قال أحمد الشيخ، لاعب النادي الأهلي المعار إلى صفوف فريق الاتفاق السعودي لنهاية الموسم، إنه تحت أمر النادي في أي وقت، وإنه لم يتردد في تمديد تعاقده مع النادي لمدة 3 مواسم، قبل توقيع عقد الإعارة للفريق السعودي.